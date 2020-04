Smith Collection/Gado via Getty Images

Smith Collection/Gado via Getty Images Les pays s'arrachent les masques N95 depuis le début de l'éclosion de COVID-19. (photos d'archives)

“J’ai vu avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu’il y aurait peut-être eu détournement. On est très inquiet à ce niveau-là”, a admis le premier ministre à sa sortie quotidienne devant la presse, jeudi matin.



“On comprend que les besoins aux États-Unis sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi”, a souligné le premier ministre.

Jeudi matin, le nombre de cas avait dépassé 217 000 aux États-Unis. Au Canada, le cap des 10 000 vient d’être franchi.

Les données et les scénarios

“Vous voulez faire des plans. Vous voulez vous préparer au pire. Vous voulez savoir s’il y a matière à avoir de l’espoir. Je sais. Et nous aurons plus d’information, bientôt”, a déclaré le premier ministre avant de plaider, une fois de plus, la nécessité d’obéir aux mesures d’isolement.

Tout comme son homologue à Québec François Legault, Justin Trudeau est confronté depuis quelques jours aux demandes répétées pour une publication des scénarios qu’il a en main. Jeudi, il a donc indiqué que cette information serait bientôt disponible. Il veut d’abord s’assurer de la qualité des données fournies par les provinces, données sur lesquelles ces scénarios reposent.

En fin de journée, les premiers ministres des provinces tiendront une conférence téléphonique.

En attendant ces scénarios, les Canadiens se font dire, encore et encore, qu’ils doivent rester chez eux et éviter les contacts sociaux.

“Chacun doit faire sa part. Chacun doit sacrifier sa routine pour que la vie reprenne un jour son cours”, a réitéré M. Trudeau.

Nombre de cas

Il y a maintenant 10 130 cas confirmés et probables au Canada, dont 127 décès.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 4611 au Québec, dont 33 décès; 2793 en Ontario, dont 53 décès; 1066 en Colombie-Britannique, dont 25 décès; 871 en Alberta, dont 11 décès; 193 en Saskatchewan, dont trois décès; 175 à Terre-Neuve-et-Labrador, dont un décès; 173 en Nouvelle-Écosse; 127 au Manitoba, dont un décès; 81 au Nouveau-Brunswick; 21 à l’Île-du-Prince-Édouard (sans aucun nouveau cas mercredi); cinq cas au Yukon; un seul cas dans les Territoires du Nord-Ouest. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

À VOIR ÉGALEMENT: