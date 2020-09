Une méthode de décontamination critiquée par certains chercheurs qui, eux, privilégient le lavage à l’eau. Philippe Cinquin, professeur en informatique médicale et directeur du laboratoire Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité informatique, mathématique et applications de Grenoble et qui a travaillé plusieurs mois avec un consortium sur la réutilisation des masques chirurgicaux, estime pour sa part que la méthode de la boîte est propice au développement d’autres virus que la COVID-19. “Selon les conditions dans lesquelles le masque aura été utilisé, il peut s’être chargé en d’autres micro-organismes si ceux-ci trouvent des conditions favorables comme les dépôts organiques, l’humidité. On ne peut donc garantir le niveau de charge microbiologique”, déplore-t-il, contacté par le HuffPost.

“Nous savons d’après les dernières publications que la COVID-19 peut survivre sur les surfaces. Or 72 heures semblent être le nombre d’heures maximums nécessaires pour qu’un virus disparaisse d’une surface”, explique-t-il au HuffPost. Il précise toutefois que le contenant choisi doit impérativement laisser passer de l’air: plus le masque est sec, moins il est propice au développement du coronavirus.

Pour lui et ses collègues du Centre national de recherche scientifique (CNRS), avec qui il s’est penché sur la question, le lavage du masque reste la technique la plus optimale. “Nous avons démontré que les masques chirurgicaux peuvent être lavés au moins 10 fois en machine avec détergent, et conservent dans ces conditions leur compatibilité avec la norme qui prévoit que plus de 98% d’un aérosol de particules d’un diamètre moyen de 3 microns soient filtrés”, affirme-t-il.

Pouvoir de filtration bien supérieur aux masques en tissu

Des résultats confirmés par une équipe lilloise de scientifiques qui estime que, même après avoir perdu en efficacité, un masque lavé à l’eau restera toujours plus filtrant qu’un masque en tissu. “Le masque chirurgical est très efficace en termes de filtrage. Comme ce masque a une efficacité globalement supérieure à la moyenne des autres masques, même après avoir été lavé et donc après avoir perdu sa charge électrostatique, ce masque reste plus efficace que les autres”, a déclaré Philippe Vroman, enseignant-chercheur au laboratoire Gemtex de l’Ensait, à Roubaix, dans France Bleu Lille.

Une supériorité sur les masques en tissu qui s’explique par la matière du masque chirurgical, ainsi que sa charge électrostatique. Parmi les trois couches du masque chirurgical, le “meltblown” correspond à une sorte de voile non tissé au pouvoir filtrant très élevé: il filtre à 95% des particules mesurant 3 microns, ainsi que des particules plus petites. Par ailleurs, la charge électrostatique du masque chirurgical augmente largement son pouvoir de filtration, lui permettant de filtrer des particules mesurant 0,1 micron. Si mouiller ou laver son masque lui fait perdre sa charge électrostatique, baissant ainsi son niveau de filtration, “il reste donc bien supérieur à celui des masques grand public qui ne filtrent que 90% des particules de 3 microns”, résume Philippe Vroman.

Pas de recommandation officielle

Reste que, en dépit de ces conclusions, aucune recommandation officielle ne semble se dessiner. D’après Philippe Cinquin, l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM) en France a refusé d’examiner le protocole proposé par son équipe, en raison d’un décret qui interdit la réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique. “Nous ne pouvons donc pas réaliser la dernière étape de nos travaux, l’essai en vie réelle, déplore le spécialiste. Ce qui empêche de disposer des éléments qui seraient indispensables pour confirmer que cette réutilisation de masques après plusieurs cycles d’usage et de lavage est applicable en vie réelle”.

En attendant, plusieurs autres pistes, moins répandues sont évoquées par des chercheurs. Laver son masque au sèche-cheveux, le faire bouillir au four, l’imbiber d’eau oxygénée ou d’alcool figure parmi les méthodes évoquées. “Il faut les prendre avec des pincettes, commente Michael Chang. Et il faut faire preuve de beaucoup de prudence avec ces techniques, étant donné qu’il existe encore moins de recherche sur ces techniques, que pour celle du lavage ou de la boîte”.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.

