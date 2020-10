L’origine de la rumeur

Le document en question a été publié le 11 septembre. II ne s’agit pas d’une étude révisée par les pairs, mais d’une analyse des comportements d’un petit groupe de gens. Les chercheurs ont comparé 154 personnes présentant des symptômes de la maladie et ayant reçu un diagnostic positif, à 160 autres qui avaient aussi des symptômes, mais dont le diagnostic était négatif.

L’étude est arrivée à deux constats importants. Premièrement, et sans grande surprise, les patients avec un diagnostic positif étaient plus nombreux à avoir été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Deuxièmement, le fait d’avoir mangé au restaurant dans les deux semaines précédant l’apparition des symptômes était plus souvent associé à un diagnostic positif.