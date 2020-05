Les masques de protection peuvent aussi recéler leur part de magie. Cette créatrice a rendu cet objet entré dans notre quotidien bien plus amusant, surtout pour les fans de Harry Potter, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Stefanie Hook, créatrice de jouets et accessoires cousus à la main, a décidé de s’emparer du dernier vêtement devenu indispensable: le masque sanitaire. Cette entrepreneuse du Colorado a eu l’idée de le rendre bien plus amusant et mystérieux. Un simple masque noir fait apparaître un motif «carte du maraudeur» une fois porté.

Interviewée par Insider, Stefanie Hook a révélé les secrets de fabrication de son masque. Elle utilise des pigments qui changent de couleur avec la chaleur, à une température d’environ 28 degrés. Ainsi, la base de tissu noir devient crème et rouge et laisse apparaître les motifs qu’elle a elle-même cousus. Un masque de ce type lui demande environ 17 heures de travail. Elle indique avoir réalisé ces modèles en suivant les instructions du CDC, la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique.

Ses vidéos de démonstration, postées sur TikTok, lui ont rapporté plus de 12 000 nouveaux abonnés. Un produit qui risque d’être pris d’assaut, mais disponible en quantité très limitée sur son site, qui donnera de nouvelles informations sur ces ventes le 29 mai. Et la créatrice ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle a d’ores et déjà créé d’autres prototypes tirés d’univers tout aussi enchantés que celui de Harry Potter, comme Alice au pays des merveilles ou L’Étrange Noël de monsieur Jack.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

