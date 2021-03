Seuls les enfants du primaire en zone rouge porteront le masque en classe

Les autres élèves doivent porter un couvre-visage uniquement dans les aires communes et dans l’autobus. Au préscolaire, le couvre-visage n’est pas requis.

Or, en zone orange, le port du couvre-visage en classe n’est obligatoire que pour les élèves de la 5e et de la 6e année.

En conférence de presse, M. Legault a déclaré avoir “beaucoup entendu parler” des masques au primaire. Il a tenu à réexpliquer et défendre sa position.

“J’ai entendu toutes sortes de choses, a-t-il dit. Le Québec n’est pas le seul endroit à exiger des masques pour les enfants plus jeunes. C’est le cas en Ontario, en France.

“Il y a des gens qui n’aiment pas que ce soit un masque de procédure, a-t-il poursuivi. Pourtant, le masque de procédure est plus efficace et plus confortable pour les enfants. (...) Ça aide à éviter la transmission.”

Le parascolaire reprend le 15 mars

Les enfants pourront toutefois enlever leurs masques lorsqu’il sera temps de faire des activités parascolaires.

Le gouvernement a annoncé mercredi que ces activités reprendront le 15 mars partout au Québec. Elles devront cependant être organisées à l’intérieur des groupes-classes.

“J’aime le sport; le sport, c’est important. Il n’y a rien de mieux pour faire baisser le stress, a affirmé M. Legault. Ça va faire du bien aux jeunes.”

Il s’est dit confiant que les écoles allaient offrir un “cadre bien contrôlé”. M. Legault a ajouté qu’il présentera la semaine prochaine un plan de déconfinement progressif pour tout le secteur des sports.