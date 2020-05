Doit-on rendre obligatoire le port du masque dans le métro et les autobus?

«Pour nous ce n’est pas assez. Si on veut une adhésion de la population, il faut être clair, il ne faut pas d’ambiguïté», estime le conseiller municipal. «La loi fait la norme. Alors pourquoi l’administration tarde-t-elle?»

Selon le chef de l’opposition officielle à la Ville de Montréal, Lionel Perez, le port du masque dans le métro et les autobus est une «nécessité» et il ne suffit pas de le «recommander fortement», comme le fait présentement l’administration Plante.

Il rappelle que l’Organisation mondiale de la Santé, Santé Canada, la Direction générale de santé publique du Québec et la Direction de la santé publique de Montréal recommandent toutes de façon unanime le port du masque dans les situations où il est difficile de maintenir une distance physique de deux mètres, principalement pour protéger les autres.

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère des Transports, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indiquaient que «le port du couvre-visage est fortement recommandé et ne remplace pas les autres recommandations, notamment le respect de la distanciation physique lorsque cela est possible».

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, a admis que cette distanciation sera virtuellement impossible à imposer dans les rames de métro et les autobus lorsque l’achalandage recommencera à augmenter. «On aurait besoin de 8000 bus et 800 rames de métro», illustrait-il en entrevue à Radio-Canada le mois dernier.

«On parle de centaines de milliers de personnes où il y a un risque de propagation du virus», estime M. Perez. «C’est un enjeu de vie ou de mort. Les personnes infectées qui sont asymptomatiques ne le savent pas toujours donc ne savent pas qu’elles peuvent infecter d’autres personnes. »

La STM a refusé de commenter la motion d’Ensemble Montréal, mercredi.

«Nous suivons les recommandations des autorités sur le port du couvre-visage ou [du] masque artisanal dans le transport collectif et pour le moment, son port est fortement suggéré pour les clients et les employés lors de leurs déplacements en transport collectif et nous soutenons cette consigne», a écrit le porte-parole Philippe Déry dans un courriel au HuffPost Québec.

Rassurer les usagers

Selon Lionel Perez, certains Montréalais ont une «perception négative du transport en commun» depuis le début de la pandémie de COVID-19, puisqu’ils craignent d’y être contaminés. Il estime que le port du masque obligatoire contribuerait à rassurer les usagers frileux.

«Si on ne met pas des mesures pour rassurer la population, ça va retarder le retour au transport en commun. Ce serait mal avisé d’attendre, sinon les gens vont simplement éviter le transport en commun», craint-il.