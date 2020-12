5 masques en feuille à essayer

Tatiana via Getty Images

C’est express, efficace et ça ne coûte généralement pas un bras. Les masques en feuille ne sont pas prêts de quitter nos minois. Voici cinq variétés testées et approuvées.

Mode d’emploi

Pour maximiser l’efficacité de nos masques en feuille, on nettoie puis on s’exfolie la peau d’abord. Puis, on l’applique sur le visage, sans trop le manipuler pour que les ingrédients actifs restent dessus. On peut, par exemple, le faire coller à la peau avec un rouleau de Jade. On le laisse ensuite poser 10 à 15 minutes, selon les instructions du fabricant.

Comme ses principaux pouvoirs se limitent habituellement à hydrater en profondeur, à nourrir le derme puis à éclaircir le teint, on peut alterner avec un masque en crème ou en gelée avant de poursuivre sa routine beauté habituelle ou d’appliquer le maquillage.

Comment bien le choisir?

Les ingrédients : comme le soin est express, on mise sur ce qui est ultra hydratant comme l’acide hyaluronique. Pour une action anti-âge, on s’assurera qu’il contient par exemple du rétinol ou des peptides stimulant la production de collagène. Et s’il est infusé de vitamine C, on saura que notre minois gagnera en luminosité après le traitement.

La composition : si la plupart des masques sont faits en coton, on mise sur la fibre de bambou ou d’algue pour son côté écolo et naturel, l’hydrogel pour son pouvoir rafraîchissant décuplé quand on l’entrepose au frigo, ou encore la bio-cellulose, summum du luxe, qui offre une concentration en actifs bénéfiques plus élevée.

La forme : avant de devenir populaires en Amérique du Nord, les masques en feuille faisaient fureur en Asie, notamment en Corée, où la physionomie du visage type est différente de celle des Caucasiens. Il vaut donc parfois mieux préférer un masque d’une compagnie d’ici afin que yeux, nez et bouche soient positionnés vis-à-vis des trous.

Aussi, les hommes avec barbe ou moustache préféreront sans doute les masques qui couvrent seulement la moitié du visage, du front aux joues, sans toucher la mâchoire. Sinon les masques n’adhèrent pas à la peau et ont tendance à tomber.

Au banc d’essai :

À PETIT PRIX

SEPHORA - The Holographic Mask

Sephora

Conçu pour tous les types de peau, ce masque hydrogel donne un coup de frais instantané à notre visage. Son extrait de quartz permet en plus d’apaiser nos petites irritations causées par les affres de l’hiver. Son look moderne à effet holographique est en plus assez amusant. C’est le genre de masques qu’on est fier de montrer sur Instagram.

KARINE JONCAS - Patch correction Dermo-Lift visage - 8,99$

Karine Joncas

Enrichi de vitamine E, d’aloès et de photo-collagène de soya, ce masque québécois aide à donner un léger boost d’hydratation avant les grands soirs. Il adhère super bien à la peau, nous permettant de nous coiffer pendant le traitement sans craindre qu’il tombe. Un avantage non négligeable quand on est pressé.

BON CHOIX

TATCHA - Masque rafraîchissant Lumineux

Tatcha

Cette petite merveille de masque confère à notre peau une douceur incomparable et donne l’impression que notre peau est gorgée d’hydratation… cet effet «dewy», joyeusement huileux, si recherché. On peut remercier sa composition d’huile de germe de riz, de vitamine E, d’acides gras essentiels et d’extraits botaniques. Ce n’est pas étonnant que ce masque fasse partie des favoris des beautitas depuis son lancement.

VICHY - Minéral 89 masque fortifiant récupérateur

Vichy

Au lieu de baigner dans une solution hydratante - souvent un sérum - comme tous les autres masques, celui-ci est un peu différent. VICHY propose en fait son fameux sérum Minéral 89 et un masque en fibres d’algues dans deux compartiments séparés qu’on doit nous-mêmes assembler. Ainsi, ça limiterait l’utilisation de conservateurs, préservant la formule. Peu importe, l’effet est au rendez-vous. Grâce à sa composition riche en acide hyaluronique et eau volcanique minéralisante, notre peau reprend vie en seulement dix minutes. Elle semble apaisée et plus éclatante. La formule convient d’ailleurs aux peaux sensibles et acnéiques, en plus des peaux normales.

GRAND LUXE

111SKIN - Celestial Black Diamond liftant et raffermissant

Courtoisie

