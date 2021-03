Masque et fermeture des restos liés à une baisse de cas de COVID-19?

La variété des politiques sanitaires d’un comté à l’autre fait des États-Unis un laboratoire pour comparer l’efficacité des mesures de confinement. Selon une analyse des données de 2020, le port du masque obligatoire et la fermeture des restaurants, seraient deux facteurs associés à une baisse du nombre de cas et de décès.

« Le masque obligatoire est associé à une diminution de cas de COVID » et à une diminution des décès dans les 20 jours suivant son implantation, lit-on dans cette analyse signée par l’équipe de lutte contre la COVID au sein du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Et à l’inverse, la réouverture des restaurants serait associée à une hausse des décès dans les deux à trois mois suivant son implantation.

L’analyse a été publiée vendredi dans le bulletin hebdomadaire du CDC. Les auteurs reconnaissent qu’il ne peut s’agir d’une relation de cause à effet formellement établie, la réouverture des restaurants étant souvent une partie de la levée d’un confinement plus large. Mais leur analyse permet de comparer les comtés les plus « permissifs » et les plus « sévères », semaine par semaine, de mars à décembre 2020.