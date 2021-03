5 masques pour une chevelure pleine de vie

Ashley Graham/Facebook Le mannequin Ashley Graham

On a beau boire beaucoup d’eau, dormir 8h par nuit, faire 10 000 pas quotidiens, nos mèches ne reflètent parfois pas nos bonnes habitudes. En mal d’éclat? Essayez ces 5 masques capillaires revitalisants.

Malin+Goetz - Masque détoxifiant pour cuir chevelu

Malin+Goetz

Ce n’est pas une cachette : le secret d’une crinière luxuriante réside dans un cuir chevelu en santé et dégagé de tout résidu, accumulation de sébum ou polluant. Ce masque composé de 2% d’AHA (acide lactique et glycolique) vient exfolier - chimiquement, mais en douceur - la peau tout en l’infusant d’une rafraîchissante sensation légèrement mentholée. L’utilisation est simplifiée : on masse la gelée sur notre cuir chevelu sec, on laisse pénétrer 5 minutes, puis on rince sous la douche avant d’enduire nos mèches de notre revitalisant préféré. On peut même sauter le shampoing!

René Furterer - Masque repulpant démêlant Tonucia

René Furterer

Les cheveux affinés ou endommagés reprennent vie avec ce soin enrichi d’extraits de tamarin, qui agit comme absorbant naturel d’hydratation, de vitamine B5, et de Cimentrio, qui fournit protéines et lipides à la coiffe. On a craqué pour son parfum vaporeux aux fleurs d’oranger, sa texture enveloppante, mais non grasse. C’est comme un revitalisant sur les stéroïdes. Les résultats sont décuplés lorsqu’on ajoute à notre routine l’huile stimulante Complexe 5, un autre produit coup de coeur de la maison française dont on vous parlait ICI.

Design.ME - Sérum capillaire au cannabis Gloss.ME

Design.ME

Ce masque végane et sans sulfate ni parabène offre une infusion hydratante planante à nos mèches. On applique le soir et on se lève avec une tête plus forte, sans frisottis et nettement plus brillante. On «buzz»!

Joico - Masque hydratant en gelée Hydra splash

Joico

Coup de jeunesse instantané avec ce soin ultra hydratant, mais pourtant si léger. On fait ici appel au pouvoir de l’eau de coco, riche en vitamines et électrolytes, et aux algues marines pleines de minéraux nourrissants. Tout de suite après l’application, on sent notre chevelure nettement plus lisse et brillante.

Amika - Masque de brillance instantanée Flash

Amika

L’ultime secret de la brillance express réside dans ce flacon dynamisant. Ce masque enrobe la chevelure d’acides aminés et d’un filtre UV qui lui permet de refléter magnifiquement les rayons de lumière tout en étant protégée de l’astre de feu. À vous la tête éclatante de vitalité!