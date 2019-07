Martine St-Clair en deuil de son père

Le père de Martine St-Clair, Charles Nault, est décédé, ce mercredi 10 juillet, à la suite d’une chute. Ce dernier était hospitalisé au moment de l’incident.

La chanteuse (née Martine Nault) a tenu à rendre un dernier hommage à son père par voie de communiqué et par l’entremise de sa page Facebook.

«Mon coeur pleure. Mon père. Mon pilier, mon baromètre, mon Rocky 1-2-3. Il est parti rejoindre son bout du ciel», a-t-elle déclaré.

«Tu t’es relevé tellement de fois. Il y a quelques mois, tu as survécu à cette chirurgie si délicate. On a fait cette réhabilitation ensemble. Cette fois-ci, une chute si stupide a décidé de ton sort. Je ne te ferai plus tes cafés qui nous permettaient de parler de tout et de rien.»

«Tu commentais mes derniers tableaux comme un amoureux de l’art. Tous mes bons coups, on les rêvait ensemble. Je fais quoi, maintenant? Je vais faire ce que tu souhaiterais que je fasse, continuer d’aimer la vie, créer. Penser à toi encore et encore. Merci pour ton amour sans fin mon papi d’amour!»

L’entourage de l’artiste a précisé que cette dernière désirait «vivre ce moment dans l’intimité avec sa famille», et qu’elle ne ferait aucune autre déclaration et n’accorderait pas d’entrevue à cet effet.