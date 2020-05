Martin Scorsese prépare un nouveau film produit par Apple

La lutte pour l’un des films les plus attendus d’Hollywood est sur le point de se terminer. Apple vient de remporter la bataille pour le film “Killers Of The Flower Moon”, réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro au casting, selon plusieurs médias américains. D’après ces sources, ce sera un film “original Apple”, et Paramount le distribuera dans les salles de cinéma du monde entier.

Le film d’abord diffusé en salle

Paramount avait obtenu le projet il y a déjà longtemps. Et si une collaboration avec un autre géant du cinéma a été nécessaire, c’est a priori parce que le studio de production avait décidé de ne pas mettre plus de 180 millions de dollars pour ce film. Or Martin Scorsese aurait besoin de 225 millions, notamment à cause du cachet pris par les deux acteurs principaux.

Une fois que la société de production a permis à Rick Yorn, le manager de Scorsese et DiCaprio de le mettre sur le marché, tous les studios, d’Universal à la MGM en passant par les plateformes de diffusion, y compris Netflix et Apple, se sont lancés à la poursuite du film.

L’accord qui prévoirait qu’Apple finance et devienne le studio de création donne au film une situation hybride puisque le film sera largement diffusé dans les salles de cinéma par Paramount avant de devenir le plus gros film proposé sur le service d’Apple.

C’est le deuxième gros contrat cinématographique d’Apple, rapporte Deadline qui a récemment révélé que le géant avait acquis “Greyhound”, le film sur la Seconde Guerre mondiale qui met en scène Tom Hanks, qui a écrit le scénario.

Un thriller des années 20

“Killers Of The Flower Moon” sera une adaptation du livre de David Grann, Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth of the FBI. Le roman est un thriller sur une série de meurtres de riches Autochtones en Oklahoma au début des années 1920, après la découverte de gisements de pétrole sous leurs terres. L’enquête qui s’en est suivie a donné naissance au FBI et a constitué un moment charnière dans l’évolution de l’Amérique.

Scorsese réunit ses deux plus importants collaborateurs, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui n’ont pas travaillé ensemble de manière significative dans un film depuis “This Boy’s Life” – un tournant décisif pour DiCaprio, qui avait remercié De Niro pour lui avoir montré l’importance du travail acharné que doit fournir un acteur.

Paramount devait initialement financer “The Irishman” de Scorsese, mais ce projet a été transféré à Netflix, et a été nommé aux Oscars 2020 dans la catégorie “meilleur film”.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.