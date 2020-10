La Presse canadienne/montage HuffPost Québec Geneviève Guilbault et Martin Prud'homme. (photos d'archives)

La saga entourant la suspension du directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, n’est pas près de se terminer.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a transféré vendredi le dossier de M. Prud’homme à la Commission de la fonction publique afin qu’elle recommande ou non la destitution de ce dernier.

La Commission fera enquête et soumettra à la ministre un rapport «quant à l’existence ou non d’une cause de suspension sans rémunération ou de destitution» de M. Prud’homme.

Le DG de la SQ, qui est suspendu avec solde depuis mars 2019, s’est dit consterné et habité d’un «sentiment profond d’injustice», avant même que Geneviève Guilbault ne prenne la parole à Québec pour annoncer cette nouvelle étape dans le processus prévu dans les lois sur la police et sur la fonction publique. Dans un communiqué publié tôt vendredi matin, il a estimé qu’il n’a jamais pu défendre ses droits adéquatement.

Martin Prud’homme a été relevé de ses fonctions temporairement le 6 mars 2019 en raison d’allégations d’infractions criminelles, dont aucun détail n’avait été dévoilé au moment de l’annonce de sa suspension avec solde. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a décidé en avril dernier de ne pas déposer d’accusations contre lui dans ce dossier qui concernait un appel téléphonique du 23 octobre 2017 à Annick Murphy, directrice du DPCP.

Puisque le dossier est toujours en cours, Mme Guilbault n’a pas voulu commenter davantage la situation lors de sa conférence de presse.

Interrogé sur la nature de l’appel entre Me Murphy et M. Prud’homme, la ministre a souligné que M. Prud’homme pourrait consentir à ce que le contenu du rapport des experts du Secrétariat aux emplois supérieurs soit rendu public pour donner un éclairage sur la situation. M. Prud’homme a reçu ce rapport le 9 juin dernier, a précisé Mme Guilbault.