Assembler une table Ikea n'est pas une mince affaire pour Martin Matte

Martin Matte a profité du long congé de l’Action de grâce pour effectuer quelques travaux manuels, avec les résultats auxquels on pouvait s’attendre. L’humoriste a d’ailleurs tenu à nous partager une vidéo montrant tous les efforts mis dans l’assemblage d’une petite table Ikea.

Contrairement à ce qu’un nombre incalculable d’humoristes ont tenté de nous faire croire au cours des quelque 30 dernières années, assembler un meuble Ikea est en soi fort simple.

Mais pas pour Martin Matte.

«Je me suis dit que les gens qui sont moins manuels vont pouvoir profiter de mon expertise», justifie-t-il candidement avant de se lancer dans cette périlleuse aventure.

«Avant de filmer, j’ai essayé trois, quatre fois. Et je me suis dit : ″Tiens, je vais me calmer.″»

La tension monte de plus en plus alors que le principal intéressé n’arrive pas à rentrer toutes les lattes de bois dans les deux extrémités.

«C’est comme recommencer à zéro. Il y en a que ça pourrait IMPATIENTER, mais pas moi», lance-t-il, tel un cri du coeur dans l’univers.

Heureusement, l’humoriste finit par avoir le dessus sur le tas de planches gisant devant lui.

«Jamais une table n’a été aussi près du décès [...] C’est incroyable comment elle a failli revoler dans le mur», ventille-t-il une fois le travail accompli.

Évidemment, s’installer sur une surface solide aurait pu faire toute la différence dès le départ...

Martin Matte a visiblement touché une corde sensible avec cette vidéo, puisque celle-ci avait déjà été visionnée plus de 650 000 fois au moment de publier ces lignes.