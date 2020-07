Martin Carpentier serait toujours en vie, selon la SQ

La Sûreté du Québec croit que Martin Carpentier, cet homme disparu après la mort de ses deux petites filles dans la région de Saint-Apollinaire, pourrait être toujours en vie.

Des éléments de preuve démontrent qu’il aurait dérobé des objets dans une roulotte du secteur.

“Mercredi soir, nous avons obtenu de nouveaux éléments de preuve démontrant le passage de Martin Carpentier dans une roulotte située dans le secteur où se sont déroulées les recherches. Ceci nous porte à croire qu’il a pu être à la recherche de matériel pour assurer sa survie”, explique la SQ par communiqué.

La porte-parole de la SQ, Ann Mathieu, a indiqué en point de presse qu’il est possible que Martin Carpentier répète ce scénario et se déplace vers d’autres roulottes, chalets ou dépendances du secteur ou des endroits plus éloignés.

La police demande donc aux citoyens, particulièrement dans la MRC Lotbinière et des environs, de vérifier leurs chalets, camps, roulottes ou dépendances et de noter toute trace d’entrée par effraction ou de matériel manquant ou déplacé.

Mme Mathieu a précisé que rien ne permettait de croire que Martin Carpentier est un danger pour la population. Malgré tout, toute personne craignant de se rendre seule pour faire ces vérifications peut se faire accompagner par un policier.