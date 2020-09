La guru de la cuisine Martha Stewart a montré à plus d’une reprise qu’elle était décoincée, en entretenant notamment une amitié très médiatisée avec le rappeur Snoop Dogg , grand consommateur de cannabis . Mais là, elle est allée encore plus loin en lançant sa propre ligne de produits «gourmands» à base de CBD, un cannabinoïde présent dans la marijuana.

La ligne comprend des jujubes aux fruits exotiques allant du citron à l’orange sanguine, en passant par le kumquat et les airelles, mais également des gélules et des huiles enrichies de CBD.

Lesdits produits créés en collaboration avec l’un des leaders de l’industrie du cannabis Canopy Growth Corporation sont dépourvus de THC, donc non hallucinogènes, permettant une consommation régulière. On leur prête plutôt des propriétés calmantes et anti-stress, comme la plupart des produits à base de CBD déjà sur le marché.

«J’ai découvert que la prise de suppléments de CBD est un moyen simple d’améliorer ma propre santé et mon bien-être, en particulier en matière de gestion du stress associé à la vie quotidienne, affirmé Martha Stewart par voie de communiqué, jeudi. J’ai décidé de créer les produits CBD les plus délicieux du marché, en m’inspirant de certaines de mes recettes préférées et des profils de saveurs que je retrouve dans ma serre et dans mes jardins.»