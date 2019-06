7 marques qui soutiennent la cause LGBTQ+

Instagram Calvin Klein

Juin est le mois des fiertés - et pour marquer ce mois de célébrations, 7 griffes de mode en vue marquent leur soutien à la communauté avec des capsules magnifiquement colorées. Cette année est une édition particulière pour ce mois des fiertés qui marque le cinquantième anniversaire des émeutes de Stonewall, à New York. Le 28 juin 1969, de violentes manifestations avaient eu lieu pour dénoncer un raid de police dans un bar gai de Greenwich Village. C’est à la suite de ces tragiques événements qu’est né le mouvement LGBT devenu LGBTQIA+. 1 - Calvin Klein signe une capsule intitulée «Nothing But Pride in #MyCalvins» qui revisite les essentiels de la marque déclinés aux couleurs de la communauté. T-shirts, veste, hoodie, sous-vêtements et même quelques accessoires promettent de nous égayer. Une partie des bénéfices sera reversée à Human Rights Campaign.

2- « Montrez votre fierté » est le slogan de la marque Converse, engagée chaque édition depuis 5 ans. Une ligne complète composée de 30 pièces se pare des couleurs primaires devenues le symbole de ce mois des fiertés.

3 - La marque Polo Ralph Lauren s’est associée à la Stonewall Community Foundation - qui défend les droits de la communauté LGBTQ+ - pour donner naissance à 5 modèles pour enfant et adulte. La ligne a été baptisée #RL Pride. Gaieté assurée!

4 - «#MKGO Rainbow MICHAEL Michael Kors», c’est la collection du fameux créateur américain dont ce t-shirt (ci-dessous) spécial #MKGO Rainbow Pride dont les bénéfices seront reversés à God’s Love We Deliver, une association qui vient en aide aux personnes malades. À découvrir des silhouettes complètes pour femme et homme qui n’engendrent pas la mélancolie.

5 - Levi’s Pride, voici la capsule signée de la marque iconique américaine. Une panoplie de modèles se pare des couleurs de l’arc-en-ciel jusqu’au logo de la griffe. Levi’s a collaboré avec OutRight Action International pour soutenir la cause.

6 - La collection Esprit x Craig & Karl propose modèles rayés et unisexes co-signés Esprit avec le duo de designers Craig & Karl. Le fameux logo de la griffe aux couleurs primaires s’affiche sur des t.shirts manches courtes ou longues; quant aux pantalons et shorts, ils dessinent des silhouettes sportives et colorées.