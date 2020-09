Des marmottes qui déterrent des ossements au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

www.anitapeeples.com via Getty Images

MONTRÉAL — La présence de marmottes à Montréal n’a rien de bien surprenant, mais au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le comportement de ces fouisseurs a pris un tournant lugubre avec le déterrement de restes mortuaires.

Daniel Granger, porte-parole du cimetière, affirme que les travailleurs tombent «occasionnellement» sur des ossements exhumés par ces rongeurs. «Pas à tous les jours, mais ça arrive plusieurs fois pendant l’été», précise-t-il.

Les restes sont recueillis et réenterrés au même endroit où ils ont été découverts, explique M. Granger, et on bouche ensuite les terriers des coupables.

Michelle McSweeney, qui se rend environ dix fois par année dans le vaste cimetière situé sur les pentes du mont Royal, et ce, depuis cinq ou six ans, dit avoir aperçu des os gisant à proximité des terriers à deux reprises, il y a deux ans de cela. Elle dit avoir aussi remarqué des poignées en métal ou des ornements de cercueils éparpillés à d’autres occasions.

Le phénomène n’a rien de plaisant, mais il demeure «naturel», avance-t-elle.

Des centaines, voire des milliers de marmottes

Une promenade de 20 minutes à travers le cimetière a suffi pour observer plusieurs marmottes, vendredi, dont quelques-unes se pointaient le bout du nez depuis des terriers creusés à la base de pierres tombales. On pouvait voir des excavations et des tunnels dans la plupart des rangées.

Michelle McSweeney dit croiser au moins une dizaine de marmottes chaque fois qu’elle visite le cimetière. Et ces petites bêtes lui semblent de plus en plus nombreuses depuis les deux dernières années.

M. Granger, de son côté, ne croit pas que le problème s’aggrave, même s’il suppose qu’on peut compter des centaines, voire des milliers de marmottes sur le site.

Cependant, moins de renards ont été aperçus sur le mont Royal ces dernières années, relève-t-il, ce qui pourrait avoir contribué à un boom de la population de marmottes.