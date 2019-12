Maripier Morin se sent privilégiée d'avoir tourné dans la série «La faille»

Maripier Morin n’a que de bons mots pour ses camarades de jeu et son expérience de tournage dans la froidure de Fermont pour la série policière La faille. Tous semblent lui rendre la pareille, comme on a pu le constater lors du visionnement de presse des deux premiers épisodes, alors qu’on la couvrait de bisous, d’étreintes et de clins d’œil complices.

La série écrite par Frédéric Ouellet, dont la deuxième saison vient d’être confirmée, semble intrigante au plus haut point... et risque de recevoir beaucoup d’éloges. Le Huffpost Québec a discuté avec l’animatrice devenue comédienne, aussi lumineuse en personne qu’à la télé.

Savourer sa chance et travailler fort

Première série québécoise à avoir été tournée dans le Grand Nord du Québec, La faille est née d’une inspiration bien concrète pourtant remplie d’allégories: le fameux mur de Fermont, se faisant ici porteur de la symbolique de la paroi qui protège ou derrière laquelle on se cache – entre deux prises de vue aériennes à couper le souffle. C’est derrière ce mur que sont dissimulées les blessures des personnages de La faille, dont celles de Sophie Taylor, interprétée par Maripier Morin.

«Je ne sais pas ce que j’ai fait au petit Jésus pour vivre cette vie-là, affirme-t-elle. Je me sens super chanceuse. Ç‘a tellement été une belle expérience, et comme deuxième expérience de tournage de fiction, d’avoir la chance d’être entourée d’acteurs aussi spectaculaires, je capote ! Tout ce que je me disais lorsque je me rendais compte que je tournais, entre autres, avec Marc Messier, c’était: “sois bonne” !»

Afin «d’être bonne», la comédienne a travaillé avec la coach Dominique Pétin, qui, par un heureux hasard, se trouve à être la meilleure amie d’Isabel Richer, celle qui joue la mère de Sophie dans la série, l’enquêteuse Céline Trudeau.

«Elle me disait qu’Isabel était une fille groundée et un peu rough sur les bords, à l’instar de son personnage de Trudeau, qui est dominante, poursuit Maripier. Étant “la fille de”, il fallait que j’aie aussi cette force et ce genre d’assise, moi qui suis plutôt une petite fille gentille dans la vie. Sophie n’est pas du tout là-dedans, c’est une fille qui est super écorchée et qui a un passé assez lourd, qu’on découvre au fil des épisodes. Son histoire se construit au fur et à mesure et c’est là que tu découvres toute la profondeur de ses blessures. Je voulais juste être juste et capable de maintenir le niveau de ces acteurs qui sont fabuleux.»