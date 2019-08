Maripier Morin s'exprime sur sa présence sur les réseaux sociaux

«Il y a quand même une cassure entre Maripier qui est à la télé, qui est hyperactive et qui parle fort, et celle que je suis dans la vie. Et cette fille-là, je la préserve, parce que cette fille-là ne pourrait pas faire de la télé, parce qu’elle est trop sensible. Quand les gens disent des affaires, ça m’atteindrait trop.»

En plus de ses 1001 projets et de sa nouvelle coupe de cheveux , Maripier Morin a été invitée à s’exprimer sur sa présence sur les réseaux sociaux, elle qui alimente souvent la machine à rumeurs un peu malgré elle, surtout en ce qui a trait à l’état de son mariage avec Brandon Prust.

En plus de Studio G, Maripier Morin poursuit également sa carrière d’actrice dans la nouvelle série policière La faille, qui sera présentée cet automne, sur les ondes d’Addik TV.

Avec une carrière qui roule à plein régime depuis un bon moment déjà, Patrice Bélanger a questionné son invitée à savoir de quoi elle était le plus fière présentement.

«Je pense que je l’aime, la fille que je suis en train de devenir. Parfois, on peut se perdre dans le tourbillon de la vie. [...] Si la petite fille que j’étais ado voyait la fille qui est assise avec toi aujourd’hui, je pense qu’elle l’aimerait. Ça me rassure sur bien des affaires», a confié la principale intéressée.

«Je trouve que je fais des choix intelligents. Je me choisis de plus en plus. Oui, ma carrière prend beaucoup de place, mais je prends des moments pour me grounder, pour me ressourcer», a-t-elle conclu.

Studio G sera présenté les dimanches à 20h45 dès le 22 septembre, sur les des ondes de TVA.