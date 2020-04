Maripier Morin confirme sa relation avec Jean-Philippe Perras

Pour le deuxième épisode de Mais pourquoi? En confinement, Maripier Morin a abordé les sujets de la famille, du couple, de la sexualité et du célibat au temps du coronavirus. Le tout à travers les interventions de la sexologue Julie Lemay, d’une amie présentement confinée à l’étranger, dans un petit appartement avec son nouvel amoureux, d’Étienne Boulay, de Kevin d’OD Afrique du Sud, et du fondateur des cliniques Familio Hugo Lambert.

Les rumeurs d’idylle entre les deux vedettes qui persistaient depuis plusieurs mois étaient donc bien fondées, et ce, même si l’interprète de Raphaël Boudrias dans la série L’heure bleue avait nié toute relation amoureuse avec Maripier Morin lors d’une entrevue accordée au Journal de Montréal en septembre dernier.

«Je suis en confinement avec mon chum et, évidemment, on apprend encore plus à se connaître au quotidien [...] J’ai hâte de savoir ça va être quoi la suite des choses, parce que le début de notre relation est complètement fusionnel», a confié l’animatrice.

«Je trouvais ça important de mettre quelque chose au clair. Mais pourquoi?, c’est un documentaire immersif. Et quand j’ai commencé à travailler sur ce projet-là, je voulais le faire aussi avec le plus de transparence possible. C’était impossible de faire un show qui parle de relations humaines en temps de confinement et de ne pas dire aux gens que mon confinement, je le vis avec mon chum.»

Maripier Morin souligne toutefois qu’elle n’a aucun désir d’étaler les détails de sa vie amoureuse au grand jour, si ce n’est que pour expliquer comment la pandémie actuelle a mis son couple - comme bien d’autres - à l’épreuve.

«C’est là où moi je trace la ligne, ça m’appartient. Mais en même temps, je ne pouvais pas mentir et dire que je suis toute seule ici et que je longe les murs.»

«Je suis habituée de travailler beaucoup, de ne pas être à la maison. Mon chum travaille beaucoup aussi. On a tous les deux des horaires très intenses et remplis. Quand on se voit, on est contents de se voir, mais là, évidemment, ça change notre dynamique d’être toujours à la maison ensemble, confinés. Et le fait qu’il déménage chez moi, il faut que je laisse aller aussi. On dirait que chaque jour amène son nouveau petit défi. Et peut-être qu’on le fait en accéléré, parce que, ultimement, j’aurais dû faire tout ce chemin-là, mais peut-être que le confinement m’aide aussi à me poser ces réflexions-là, et à avancer plus vite», a-t-elle expliqué.

Mais pourquoi? En confinement est diffusée le mercredi à 21h, sur les ondes de Z.