Maripier Morin perd ses nominations à la Soirée Artis

«TVA retire celle-ci de la liste des nommés ARTIS dans les catégories : Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement et Personnalité féminine de l’année», est-il précisé dans la publication.

«Maripier Morin a admis avoir commis des gestes graves mettant en cause l’intégrité d’une personne, qui l’ont amenée à mettre sur pause sa vie professionnelle», rappelle-t-on.

Dans la foulée des allégations de harcèlement sexuel et de racisme qui visent Maripier Morin, plusieurs partenaires d’affaires se sont dissociés de la vedette; on compte parmi ceux-ci la compagnie de lingerie montréalaise Blush, la lunetterie BonLook, mais également Buick, Marché GoodFood, et Bell Média.

La principale intéressée a par ailleurs annoncé jeudi dernier qu’elle prenait une pause de ses activités professionnelles afin de «comprendre et surtout, trouver l’aide dont [elle a] besoin».

Peu après l’annonce, une majorité de personnes ont semblé se porter à la défense de l’animatrice sur Facebook et plusieurs affirment qu’ils vont boycotter le gala, par solidarité pour celle-ci.