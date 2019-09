Mariper Morin en exil à Fermont dans la série «La faille»

Tournée dans la ville minière de Fermont, en plein cœur de l’hiver québécois, la série policière La faille mettra en vedette Isabel Richer et Maripier Morin. Alors que la première y tiendra le rôle d’une sergente-détective bien décidée à élucider une série de meurtres, l’autre jouera le rôle de la fille exilée sur la Côte-Nord pour, entre autres choses, s’éloigner de sa chère maman avec qui elle entretient une relation pour le moins conflictuelle.

La mère face à la fille

«Sophie, mon personnage, a décidé de s’exiler le plus loin possible, soit à Fermont, pour essayer de se construire un semblant de bonheur, explique Maripier Morin. Elle est dans une quête d’équilibre : elle va se trouver un chum, elle aura un enfant et aura aussi un travail qu’elle aime avec la mine. Quand elle voit sa mère arriver, c’est tout son monde qui est chamboulé, encore une fois, à cause d’elle. Car c’est ce que fait sa mère, scrapper sa vie à répétition.»

Car c’est «complètement démolie» que se trouvait le personnage de Sophie lorsqu’elle s’est éloignée à Fermont «après que sa mère ait tenté de la protéger lors d’une enquête précédente».

«Ça va être beau de voir les scènes de confrontation entre la mère et la fille qui ne peuvent pas se sentir, ajoute Maripier Morin. Et puis la question qu’on se pose est : est-ce que les événements qui vont se dérouler dans le mur avec le tueur en série vont réussir à les réunir, ou du moins à les rapprocher?»

Dans cette série policière se voulant aussi un drame humain écrite par Frédéric Ouellet, le personnage de Céline Trudeau qu’interprète Isabel Richer se voit parachuté dans cette petite ville afin de mener une enquête visant à élucider des meurtres en série. Le premier d’entre eux s’étant produit à l’intérieur du fameux mur de Fermont, dans le conduit de ventilation.

Amenée à travailler conjointement avec l’équipe de police de Fermont, elle devra faire équipe avec Alex Théberge (joué par Alexandre Landry), un policier de l’endroit avec qui elle a peu d’affinités dans le travail.

«Ils n’ont pas la même façon de travailler, explique Isabel Richer. Pour lui, ça veut dire être impliqué dans une enquête avec des gens de sa ville, des amis, des connaissances et des gens qu’il voit tous les jours qui deviennent des suspects et des témoins. Quant à elle, elle arrive là de façon anonyme et entre là-dedans comme une tonne de briques.»

La rencontre fortuite avec sa fille - qu’elle n’a pas vue depuis des années - au premier jour de son arrivée rendra la situation encore plus complexe.

Ode à l’hiver québécois

Pour le réalisateur Patrice Sauvé, La faille se veut aussi une ode à l’hiver québécois. L’équipe a d’ailleurs eu à affronter des températures glaciales lors de ce tournage en région.

«On a vraiment eu une chance inouïe d’aller tourner là-bas et de montrer enfin notre hiver immense et grandiose, affirme-t-il. Les gens ont été exceptionnels, ils nous ont accueillis, ils nous ont donné accès à certains endroits dans la mine et ils nous ont permis de rendre réels l’isolement et le froid avec lesquels on a dû composer pendant le tournage.»

Au nombre des acteurs composant la solide distribution de La faille, le réalisateur se dit enchanté de renouer avec Élise Guilbault - qui tient le rôle de la mairesse - avec qui il avait travaillé dans la mythique série Grande Ourse.

Les personnages de La faille forment ainsi deux clans distincts : les gens de Québec et ceux de Fermont. Dans le premier camp, on retrouve le chef de police et patron du personnage d’Isabel Richer, joué par Benoit Gouin, et de l’autre, les habitants de Fermont, interprétés par Marc Messier (qui était aussi de l’épopée Grande Ourse, tout comme Isabel Richer), Patrick Hivon, Éveline Gélinas, ainsi que les policiers joués par Stéphane Jacques et Alexa-Jeanne Dubé.

«Une galerie de personnages des plus différents et tous plus suspects les uns que les autres, assure le réalisateur. Car tout le monde commence à se suspecter l’un l’autre et à se demander : qui est donc le meurtrier de Fermont?»

La série La faille sera offerte dès le 12 décembre, sur Club illico.