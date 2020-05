Maripier Morin et Julien Lacroix invitent les finissants à un après-bal sur les réseaux sociaux

Le lendemain de la diffusion du Bal Mammouth, Maripier Morin, Julien Lacroix et leurs invités convieront les finissants du secondaire à un après-bal qui sera diffusé sur les différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, YouTube et Twitch).

Dans une vidéo partagée sur Facebook, Maripier Morin a souligné l’importance de ce rite de passage dans la vie de tout adolescent.

«Toute notre vie, on essaie de se souvenir de notre après-bal. Pour moi, c’est un flou total! La seule affaire dont je me souviens c’est que je n’ai plus mes souliers et que mes testicules sont insérées dans...» a aussitôt renchéri Julien Lacroix, avant d’être interrompu par sa collègue.

Les deux maîtres de cérémonie invitent donc les étudiants à se joindre au mouvement en organisant leur propre fête dans leur cour au moment de la diffusion, avec leurs parents et amis. Le tout en respectant, bien évidemment, les règles de distanciation physique.

L’initiative servira également à amasser des fonds pour la Fondation des étoiles, qui est «vouée exclusivement au financement de la recherche pédiatrique afin de protéger, promouvoir et améliorer la santé et le bien-être des enfants et des adolescents».

L’après-bal de Julien et Maripier sera diffusé sur les réseaux sociaux le samedi 20 juin, à compter de 21h.

«Pourquoi 21h? Parce qu’à 20h, je fais les corvées de mes parents qui décident tout le temps de tout ce qu’on doit faire! Les adultes, c’est gossant!» explique l’humoriste, toujours très tempéré dans ses propos.