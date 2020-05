Maripier Morin pose un beau geste pour la Journée internationale des infirmières et infirmiers

Maripier Morin et son équipe ont tenu à souligner la Journée internationale des infirmières et infirmiers, ce mardi 12 mai, en gâtant les travailleurs de première ligne de l’Hôpital général juif, de l’Hôpital Catherine-Booth et de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.

«J’aimerais dire un gros merci à tout le personnel médical de première ligne de la province et du pays qui se bat d’arrache-pied contre la COVID-19», a déclaré la principale intéressée sur ses réseaux sociaux.

Vêtue de gants et d’un masque, Maripier Morin s’est rendue dans ces trois centres hospitaliers au cours des derniers jours, accompagnée de Valérie Manouk, directrice des programmes de dons annuels pour la Fondation de l’Hôpital général juif, et de Imad Nabwani, le propriétaire du restaurant Le pois penché, pour remettre 50 repas et 175 sacs cadeaux.

Des sacs cadeaux comprenant notamment des produits de beauté, des articles de mode et des denrées alimentaires offerts par diverses entreprises ayant bien voulu prendre part à l’initiative.