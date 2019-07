A post shared by ELLE Québec (@ellequebec) on Jul 31, 2019 at 11:23am PDT

Sur les clichés et vidéos qui ont été dévoilés jusqu’ici, elle prend des airs de femme forte et confiante, parfois plus désinvolte dans des looks empruntés à la garde-robe masculine aux teintes sobres et aux volumes habilement disproportionnés. Le tout choisi par son styliste de toujours Patrick Vimbor sous la direction d’Annie Horth, autrefois responsable des looks de Céline Dion.

Sa nouvelle chevelure, elle, semble modulable à l’infini. Dans les pages du Elle, Maripier alterne entre les vagues, les mèches complètement lissées vers l’arrière avec effet mouillé, puis tassées nonchalamment derrières l’oreille ou raidies sous un bandeau.