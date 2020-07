Dans la foulée des allégations de harcèlement sexuel et de racisme qui visent Maripier Morin, l’entreprise montréalaise Blush Lingerie a décidé d’annuler toutes collaborations antérieures et futures avec l’animatrice de 34 ans.

«Blush s’est toujours efforcé et s’efforcera toujours de rester un espace sûr pour toutes les femmes partout dans le monde, où le soutien et le respect mutuels sont de la haute importance.»

«Nous avons suivi de près la situation entre Safia Nolin et Maripier Morin et avons décidé de retirer la collection Maripier Morin X Blush de notre site Web. […] L’abus, quel qu’il soit, et ce type de comportement n’ont jamais été et ne seront jamais tolérés par nous», écrit Blush, en spécifiant écarter toutes collaborations futures.