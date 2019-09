Mario Pelchat rend un hommage bouleversant à sa mère

Mario Pelchat a adressé un touchant message à sa mère Raymonde, ce samedi 14 septembre, par l’entremise de ses réseaux sociaux, elle qui, selon les dires de son fils, «s’est installée dans ce qui vraisemblablement sera sa dernière demeure ici bas».

«J’ai versé toutes les larmes de mon corps en la quittant ce soir, et je pense à toutes les fois où quelqu’un de mon entourage me parlait du départ de sa mère et de la douleur qu’ils ou qu’elles ressentaient; bien que je compatissais de tout mon coeur et le plus honnêtement du monde, bien que je croyais comprendre, je réalise que je n’en saisissais pas toute la portée», a déclaré le principal intéressé.

L’artiste poursuit en évoquant les plus beaux souvenirs qui lui viennent en tête lorsqu’il pense à sa mère, tout en faisant part de ses appréhensions quant à ce qui en sera lorsque cette dernière ne sera plus là.

«Ce sont les odeurs de tes petits plats, de nos étés au camping, de nos voyages, de nos Noëls, ce qu’ils ont été avec toi et l’appréhension de ce qu’ils deviendront sans toi, tout ce que nos yeux continueront de voir, ce que nous vivrons et voudrions partager avec toi, ton amour de la musique, te voir jouer du piano, de l’accordéon, de t’entendre chanter, de te voir t’émerveiller de tout et de rien.»

«Tu es et tu auras été maman, un rayon de soleil qui réchauffe, réconforte, fait croître, aime et illumine. Tu portes bien ton nom Raymonde, tel un rayon sur le monde!»

Mario Pelchat conclut en disant vouloir profiter pleinement du temps qu’il lui reste avec sa mère pour «se gaver de ses paroles, de ses conseils, de ses mains douces, de son cabotinage, de son beau sourire, de son coeur pur et vrai».