Mario Pelchat en deuil de sa mère

Mario Pelchat a annoncé le décès de sa mère, ce mercredi 25 septembre, par l’entremise de sa page Facebook, sans toutefois préciser la cause du décès.

«Adieu maman, pour toujours je t’aimerai», a simplement déclaré le principal intéressé pour accompagner une photo sur laquelle nous pouvons voir la main du chanteur tenir celle de sa mère.

Il y a une dizaine de jours, Mario Pelchat avait partagé un hommage bouleversant à sa génitrice sur les réseaux sociaux, après que celle-ci se soit installée dans «ce qui vraisemblablement sera sa dernière demeure ici bas».

«J’ai versé toutes les larmes de mon corps en la quittant ce soir, et je pense à toutes les fois où quelqu’un de mon entourage me parlait du départ de sa mère et de la douleur qu’ils ou qu’elles ressentaient; bien que je compatissais de tout mon coeur et le plus honnêtement du monde, bien que je croyais comprendre, je réalise que je n’en saisissais pas toute la portée», avait-il déclaré, le 14 septembre dernier.

Mario Pelchat avait dit vouloir profiter pleinement du temps qu’il lui reste avec sa mère pour «se gaver de ses paroles, de ses conseils, de ses mains douces, de son cabotinage, de son beau sourire, de son coeur pur et vrai».