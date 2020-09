Des marins dans les limbes partout à travers le monde en raison de la pandémie

De nombreux pays d’où proviennent ces travailleurs, tels que l’Inde, ont bloqué les vols commerciaux et imposé des restrictions de voyage, ce qui force les transporteurs maritimes à affréter des avions ou à envoyer leurs employés sur un itinéraire laborieux à travers plusieurs pays.

Il ignore quand il pourra rentrer aux Philippines et voir ses trois enfants. «Bientôt, j’espère», lâche-t-il.

M. Lahay explique que ces derniers sont habitués à des contrats allant jusqu’à 11 mois, soit la durée maximale autorisée par les conventions maritimes internationales. Mais à l’heure actuelle, entre 40 et 50 % d’entre eux sont à l’ouvrage depuis encore plus longtemps, estime-t-il.

«Quand on commence à étirer ça jusqu’à 16 ou 17 mois, sans en entrevoir la fin, pour beaucoup d’entre eux, c’est un énorme défi sur le plan émotionnel», a-t-il relevé en entrevue téléphonique.

Resig Calanog espère pouvoir être remplacé à la prochaine escale à Rotterdam, mais rien n’est moins sûr.

Bien qu’il soit impatient d’être réuni avec sa famille aux Philippines, il est reconnaissant de pouvoir travailler pendant que plusieurs de ses compatriotes se retrouvent au chômage à cause du contexte sanitaire. Et à son retour au bercail, il craint de rester coincé chez lui et de rater un autre contrat.

M. Lahay affirme que si certains employeurs «remuent ciel et terre» pour rapatrier leurs marins, d’autres ne sont pas prêts à assumer ces dépenses et maux de tête logistiques, surtout en sachant que les gens de mer, qui travaillent sous contrat, vivent souvent dans la peur de manquer de boulot.

«Ils ont légalement le droit de rentrer chez eux, mais ils ont peur d’en faire la demande parce qu’ils croient, à juste titre, qu’ils pourraient être mis sur la liste noire de l’industrie», expose M. Lahay.

Le problème est exacerbé par le fait que de nombreux marins se voient refuser leurs permissions à terre, que ce soit par le pays où ils sont arrimés ou, plus souvent, par leur propre employeur qui crait d’introduire le virus à bord.

Resig Calanog et son collègue Ian Cartagena ont de la chance. Ils ont eu droit à quatre heures de permission pour aller s’acheter des collations, des jeux vidéo et des fournitures essentielles à Montréal.

Lorsqu’ils ne sont pas à bord du chimiquier, ils passent par la Maison des marins de Montréal, une sorte de club géré par des aumôniers et financé par le port et les compagnies maritimes.

En août, l’endroit serait normalement bondé d’employés des navires commerciaux et de croisière qui viennent pour jouer au billard, acheter des fournitures et des souvenirs, ou s’asseoir pour discuter avec les aumôniers du Ministère des gens de mer, une organisation religieuse liée à l’Église chrétienne réformée.