Marina Orsini et Michel Charette à l'honneur aux Gémeaux

Marina Orsini et Michel Charette ont décroché les prix du meilleur premier rôle féminin et masculin dans une série dramatique quotidienne lors de la soirée des 35es prix Gémeaux, présentée à 20 h sur ICI Télé.

Florence Longpré a raflé le prix Gémeaux du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique pour son rôle dans M’entends-tu?

En allant cueillir son prix sur scène, Florence Longpré en a profité pour remercier sa soeur qui est infirmière et qui soigne les gens contre «cet affreux virus».

En larmes, elle a aussi raconté que de jouer le personnage d’Ada dans la série qui se passe dans un quartier défavorisé de Montréal, l’avait changé et permis d’évoluer.

«Ce personnage m’a tellement permis d’en apprendre sur moi-même et sur la vie et je pense que j’en ai encore à apprendre...»

La comédienne a terminé son émouvant discours sur une note d’humour:

«Je n’ai pas mis de brassière, liberté!» a-t-elle lancé, devant une foule très amusée.

De son côté, Antoine L’Écuyer a remporté son tout premier prix Gémeaux dans la catégorie Meilleure premier rôle masculin : série dramatique pour Mon Fils.

C’est comme ça que je t’aime, une série écrite par François Létourneau a décroché le prix Gémeaux pour la meilleure série dramatique.

Campée dans les années 1970 dans une banlieue de Québec, la série met en vedette deux couples en crise dont la vie basculera un été, et qui se tourneront vers le crime organisé. Elle est aussi la première série québécoise à avoir été sélectionnée dans le volet Berlinale Series du Festival international du film de Berlin.

District 31 a également fait belle figure en remportant le trophée pour la meilleure série dramatique annuelle.

Le premier prix de la soirée, pour la meilleure animation pour un magazine culturel, a été remis à France Beaudoin pour l’émission Pour emporter- Saison 2. L’animatrice a également mis la main sur le prix de la meilleure animation : série ou spéciale de variétés avec En direct de l’univers - Spéciale Jour de l’an.

Les équipes d’information de Radio-Canada (ICI-TÉLÉ/RDI) et du Groupe TVA (LCN/TVA) ont reçu le Grand prix de l’Académie pour saluer le travail des services de l’information. Pierre Bruneau, Sophie Thibault, Patrice Roy et Céline Galipeau se sont présentés sur scène pour accepter le prix.

Rosalie Bonenfant a gagné son premier Gémeaux pour C’est quoi l’trip - Saison 2 dans la catégorie Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques : jeunesse.

De son côté Sophie Cadieux l’a emporté dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin dans une comédie pour Lâche prise - Saison 4.

Élyse Marquis et Daniel Vézina ont décroché le prix de la Meilleure animation pour une série téléréalité, pour Les Chefs!.

Dans un des discours les plus sentis de la soirée, Élyse Marquis, très émue, a tenu a remercier ses parents:

«Je vous remercie de m’avoir soutenu et j’ai tellement hâte de pouvoir vous serrer dans mes bras, je vous aime», a déclaré l’animatrice qui avait de la difficulté à cacher ses émotions.

Guy Jodoin a remporté son premier prix Gémeaux en tant qu’animateur pour Le Tricheur dans la catégorie de la meilleure animation pour un jeu.

En plus du Gala du 20 septembre, un autre a eu lieu quelques jours auparavant, le 17 septembre : il s’agit de la Soirée des artisans et du documentaire, présentée en trois volets sur la page Facebook des prix Gémeaux et animée par Chantal Lamarre.

L’Académie a reçu 357 inscriptions dans la section Télévision et 110 inscriptions dans celle des Médias numériques. En tout, 467 productions et plus de 4058 candidats ayant travaillé sur une de ces productions ont été inscrits.

Un total de 17 statuettes ont été remises au cours de la soirée de dimanche par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

La liste des lauréats du gala de dimanche:

Meilleure animation pour un magazine culturel: France Beaudoin pour l’émission Pour emporter- Saison 2.

Meilleure animation pour une série téléréalité: Élyse Marquis et Daniel Vézina pour Les Chefs! - Saison 9.

Meilleure animation pour une émission ou série produite pour les médias numériques, jeunesse: Rosalie Bonenfant.

Meilleure comédie: Lâcher prise - Saison 4.

Meilleur premier rôle masculin dans une comédie : Fabien Cloutier pour Léo.

Meilleur premier rôle féminin dans comédie: Sophie Cadieux pour Lâche prise - Saison 4

Meilleure animation pour une série ou spéciale de variétés: France Beaudoin pour En direct de l’univers - Spéciale Jour de l’an.

Grand prix de l’Académie pour saluer le travail des services de l’information : Les équipes d’information de Radio-Canada (ICI-TÉLÉ/RDI) et du Groupe TVA (LCN/TVA).

Prix du public: District 31

Meilleure animation pour un jeu: Guy Jodoin pour Le Tricheur.

Meilleure émission ou série d’entrevues ou talk-show: La vraie nature

Meilleure série dramatique: C’est comme ça que je t’aime

Meilleure série dramatique annuelle : District 31

Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique : Florence Longpré pour son rôle dans M’entends-tu?

Meilleure premier rôle masculin dans une série dramatique: Antoine L’Écuyer pour son rôle dans Mon Fils.

Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle : Marina Orsini pour son rôle dans Une autre histoire

Meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle : Michel Charette pour son rôle dans District 31