Marina Orsini dévoile les premières images de sa nouvelle émission

L’attente est longue pour les fans de Marina Orsini, qui souhaitent la revoir au petit écran depuis l’annulation de son talk-show éponyme en 2019.

Qu’à cela ne tienne, l’animatrice a partagé sur Facebook les premières images de sa nouvelle émission, 5 chefs dans ma cuisine, en ce mercredi 5 août.

«Ça c’est ma journée d’hier avec des êtres merveilleux et dévoués», dit-elle en légende des clichés.

Le rendez-vous quotidien offrira aux téléspectateurs les recettes de deux repas, pour les jours où on est en panne d’inspiration.

Annoncée en mai dernier, l’émission culinaire recevra un chef différent chaque jour, et on y abordera l’une des thématiques suivantes: cuisiner sans viande, manger local, cuisiner en grande quantité, la cuisine du monde et le plaisir de recevoir.

Une vingtaine de chefs reconnus prendront part à la quotidienne, dont Jean-Philippe Cyr, Pasquale Vari, Kimberly Lallouz, Caroline Dumas et Bob Le Chef.

5 chefs dans ma cuisine sera diffusée à 11h30, à partir du 14 septembre, sur les ondes d’ICI Télé.