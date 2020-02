Marina Orsini: «Les miracles existent»

«C’est de la “feel good tv”, commente-t-elle. C’est vraiment du documentaire; on n’est pas dans la téléréalité, on est loin du sensationnalisme», a-t-elle affirmé.

«Après un an et demi de pause, c’est un merveilleux cadeau! Comme quoi les miracles existent!» s’exclame d’emblée Marina Orsini , quand nous lui demandons comment elle a accueilli la nouvelle d’une quatrième saison de Deuxième chance.

Il y a près d’un an et demi, Marina Orsini perdait l’une après l’autre les deux émissions qu’elle animait à Ici Radio-Canada Télé. Après avoir encaissé le coup, elle a ensuite renoué avec la fiction dans la série Une autre histoire. Alors que nous avons appris récemment que la série documentaire Deuxième chance aura finalement une deuxième chance, le HuffPost Québec s’est entretenu avec la sympathique comédienne et animatrice pour discuter de ses projets.

«Je suis un meilleur être humain – en tout cas je l’espère. Et quand tu la regardes aussi, je crois. C’est la mission de cette émission: jeter un regard bienveillant sur l’humanité. On a tendance à toujours nous renvoyer une image négative de l’humanité, mais l’être humain n’est pas seulement mauvais. Si on parlait des beaux côtés?»

«Je le dis gentiment: je ne me suis pas ennuyée. J’étais occupée ailleurs et passionnée par mes shows. Au contraire, ça m’a fait du bien de prendre du recul. Et quand un cadeau comme Une autre histoire est arrivé, j’ai plongé. Je ne m’en rendais pas compte… mais oui, ça m’a manqué. Quand j’ai retrouvé le maquillage, la coiffure, le texte, les autres comédiens… je me suis rendue compte que ça me passionnait encore.»

Elle est ravie de jouer les textes de Chantal Cadieux, à travers son rôle d’Anémone.

«C’est une fille très introvertie, alors que moi je suis quelqu’un de pas mal extravertie. C’est intéressant, d’aller nager dans ces zones-là. Même si malgré tout, elle me ressemble un peu!»

«Une autre histoire» est diffusée les lundis à 20h sur Ici Radio-Canada télé, et est disponible en rattrapage sur Ici tou.tv. La quatrième saison de «Deuxième chance» sera diffusée au cours de l’année 2020-2021 sur Ici Radio-Canada télé, et les trois premières saisons sont disponibles sur ici tou.tv. L’équipe de «Deuxième chance» est présentement en recrutement. Tous ceux qui voudraient soumettre leur candidature afin de retrouver une personne significative peuvent le faire via le site web de l’émission.