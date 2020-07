Marie-Mai raconte avoir été victime d'une agression sexuelle à 17 ans

Recroiser son agresseur

La chanteuse raconte ensuite comment elle a recroisé son agresseur quelques semaines plus tard dans un bar.

«[...] il s’amusait à dire à ses amis que c’était MA faute si je saignais parce que j’étais «vierge».[...] Une noirceur avec laquelle j’ai appris à vivre et dont je me suis libérée tranquillement en l’acceptant. En la travaillant. Alors quand je vous dis que je suis avec vous, je veux plutôt dire je SUIS vous.»

Apprendre à pardonner

La star avoue être passée par des périodes de noirceur profonde qui ont par ailleurs inspiré son processus de création.

De la gratitude, de la résilience, mais le pardon aussi. Se pardonner pour parvenir à guérir a été une étape importante.

«On devrait se pardonner nos erreurs, mais aussi tenter de pardonner les autres pour leurs actes et leur inconscience. Ce n’est pas évident, mais on peut y arriver.»

Elle conclut ce long message ainsi:

«Aux victimes d’agressions de toutes sortes, d’abus de pouvoir et d’injustices de la vie, femmes ou hommes: même si c’est impossible à voir au moment de la dure traversée, dans TOUS les recoins de votre cœur, même les plus sombres, il n’y aura jamais personne de plus fort, de plus grand et lumineux que vous.»

On ne sait pas si la chanteuse a porté plainte à l’époque ou pas.