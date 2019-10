Marie-Mai lance sa propre griffe de mode dont elle est l'égérie

En premier lieu, parce que je me doutais que me voir ainsi dévoilée susciterait des réactions, positives et négatives... Et parce que je ne voulais pas que ces réactions mettent un voile sur toute la beauté réelle de la collection. Il y a eu tellement de débats dernièrement sur ce qu’on « a le droit » de montrer, ce qui est « beau », « laid », « acceptable » ou « pas »...

Contactée par le HuffPost Québec, la créatrice montréalaise de lingerie Sofia Sokoloff qui a collaboré avec Marie-Mai, nous a expliqué:

«Marie-Mai souhaitait quelque chose d’à la fois féminin et edgy. On a donc peaufiné la ligne de lingerie avec 5 ensembles qui se déclinent en dentelle, mesh et lycra scintillant. On y trouve des bralettes, des soutien-gorges, mais aussi des cuissards et un top plus habillé. Le tout oscille entre des tons de noir et de rose blush pour rester plus intemporel. On a entamé ce projet il y a 1 an! »

Le tout sera lancé officiellement le 4 novembre prochain.