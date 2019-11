Marie-Mai reporte les spectacles qu'elle devait donner en décembre à la Place Bell

Les deux concerts que devait donner Marie-Mai à la Place Bell, à Laval, les 20 et 21 décembre, ont été reportés au 19 juin 2020, au Centre Bell de Montréal.

«L’année qui s’achève a été incroyable! Dans les derniers mois, j’ai fait 58 spectacles dans 44 villes. Je ne pouvais espérer un plus beau retour à la scène, je vous en remercie du fond du cœur. C’était la première fois que je partais en tournée depuis que je suis maman. Je vous avoue que je ne trouve pas ça toujours facile la conciliation travail-famille», a expliqué la chanteuse sur ses réseaux sociaux.

«Sans vraiment tenir compte de ma nouvelle réalité, la planification de ma tournée a été faite comme celles que je faisais avant, en plus de tous mes autres engagements professionnels. Le résultat de cette situation, c’est que je ressens vraiment le besoin de me poser, de me reposer et de passer des moments avec ma famille pour le temps des Fêtes.»

Evenko souligne que les détenteurs de billets ayant effectué leur achat par carte de crédit seront remboursés automatiquement d’ici 3 à 5 jours ouvrables. Les autres pourront se faire rembourser au point d’achat initial.

Ces derniers auront par la suite accès à une prévente exclusive de 48 heures (dont la date n’a pas été confirmée pour le moment) pour se procurer de nouveaux billets pour le spectacle du mois de juin.