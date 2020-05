Marie-Mai dédie une chanson inédite à sa grand-mère et aux aînés

Marie-Mai a offert une chanson inédite à ses fans, ce lundi 4 mai. L’arbre géant, elle l’avait écrite il y a près d’une décennie pour sa grand-mère.

Mais étant données les circonstances actuelles, en particulier en ce qui a trait à l’isolement que vivent bon nombre de personnes âgées en raison des mesures adoptées pour freiner la propagation de la COVID-19, l’artiste a décidé de partager sa chanson avec le Québec pour faire oeuvre utile.

«À l’époque grand-maman, je voulais te rendre hommage en musique et en paroles. J’ai donc fouillé au fond de moi-même pour t’exprimer tout l’amour et le respect que j’ai pour toi. Tu as reçu cette chanson avec beaucoup d’émotions et nous avons pleuré, ensemble, serrées dans nos bras», confie la principale intéressée.

«Avec la situation actuelle, j’ai eu envie de la ressortir et de la dédier aussi à tous nos aînés, et tout particulièrement ceux souffrant d’isolement. Nos aînés sont nos racines, nos piliers, nos fondations et nous avons le devoir de les respecter et de les aimer toujours plus fort. Ils ont encore tant à nous offrir et nous avons encore tellement à leur donner.»

Vous pouvez acheter la chanson L’arbre géant au coût de 5$. Tous les profits seront versés à l’organisme Les Petits Frères, qui aide à briser l’isolement des personnes âgées.