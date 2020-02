Marie-Lyne Joncas déclare son amour à Marc-André Grondin en direct

Alors qu’il était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie pour la promotion du film Mafia inc., Marc-André Grondin a eu droit à toute une dose d’amour (peut-être même trop?)... L’humoriste Marie-Lyne Joncas, collaboratrice de l’émission, rencontrait pour la première fois l’homme de ses rêves!

C’est documenté, comme l’a dit Julie Snyder, Marie-Lyne Joncas a confié dans plusieurs entrevues que son homme idéal était Marc-André Grondin. C’était donc l’occasion pour l’humoriste de lui avouer sa flamme en personne… et elle ne l’a pas fait à moitié!

Marie-Lyne Joncas est arrivée sur le plateau vêtue d’un chandail sur lequel on pouvait voir un montage d’elle et de son idole, avec un bouquet de fleurs pour l’homme de ses rêves. Celui-ci, complètement dépassé par la situation et en même temps bon joueur, lui a fait remarquer que son bouquet était très «mature» (voire funéraire).