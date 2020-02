Marie-Élaine Thibert réagit à la parodie de Marc Labrèche

Marie-Élaine Thibert a réagi publiquement, ce dimanche 9 février, à la parodie que Marc Labrèche a faite d’elle dans le cadre de l’émission Cette année-là diffusée la veille.

Bonne joueuse, la chanteuse s’est réjouie du résultat final en repartageant sur ses réseaux sociaux le sketch en question, dans lequel l’animateur et comédien rend hommage au mois de février sous les traits de l’ex-académicienne en interprétant de (faux) titres comme Frencher en février, Cette année, j’me sens luckée, Swinging in the Gadoue, Jamais menstruée en février et L’entraide en février.

Un sketch que Marie-Élaine Thibert a qualifié de «magnifique».

«Il a révélé les chansons qui se retrouveront sur mon album, l’automne prochain. Avec mes beaux mollets qui sont mis de l’avant! Je l’ai pas mal ri», a déclaré la principale intéressée.

Au moment de publier ces lignes, la vidéo avait été visionnée plus de 98 000 fois sur Facebook.