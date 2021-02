«Big Brother Célébrités»: Marie-Chantal Toupin ne lâche pas le morceau

Les propos offensants de la chanteuse, tenus après un mélange d’alcool et de médicaments (qui a semblé avoir de plus en plus le dos large), lui ont notamment attiré les foudres des chroniques de Hugo Dumas et de Sophie Durocher , dans les pages de La Presse et du Journal de Montréal, respectivement.

Quelques heures plus tard, la chanteuse a enchaîné avec une seconde publication dans laquelle elle ne lésinait pas sur l’utilisation des trois petits points. Dans ce message qui s’apparentait à un télégramme, elle disait d’abord effectuer son confinement chez elle à la suite de son passage à L’île Bizard.

«Encore en confinement… Enfant sage… Même pas sortie prendre mon nouveau camion… Juste pelleté balcon… Même pas été faire épicerie et même pas de visites… Même pas de marches avec mes chiens… Parce que c’est ça, la COVID», pouvait-on lire.

Puis, elle a poursuivi en disant qu’elle était prête à retourner dans la maison de Big Brother pour «brasser ça, cette baraque-là».

«La fille gentille s’est couchée… Là, ça va brasser… il n’y a pas d’action là-dedans… Ça prend une qui passe à l’action… Si on veut garder le monde en alerte, c’est un jeu? Non? … Go. Go. Go. Je vais vous divertir… Et là, ils vont patiner… qui serait là?» a-t-elle lancé.

Les deux messages en question ont été supprimés lundi matin.

Quelqu’un lui a peut-être rappelé, entretemps, les conseils qu’elle a reçus à sa sortie... ou simplement les règles et le fonctionnement d’une téléréalité?