Séparé par la pandémie, ce couple s'est marié à la frontière canado-américaine

Ce qui a commencé comme une blague s’est avéré la solution pour unir deux familles, une américaine et une canadienne.

Pour compliquer les choses, la famille de Kadee vit au Montana, tandis que ses beaux-parents, en Alberta. Tous les voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis ont été interrompus et la frontière est fermée depuis le 21 mars. Les autorités ont récemment prolongé la fermeture jusqu’au 21 août.