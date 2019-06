Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger sont maintenant mari et femme

L’acteur Chris Pratt et l’écrivaine Katherine Schwarzenegger se sont mariés, ce samedi 8 juin, à Montecito, en Californie, a annoncé la star de Guardians of the Galaxy et Jurassic World par l’entremise de son compte Instagram.

Le principal intéressé a partagé une photo de leur première journée de mariage, cliché qui a été aimé par près de quatre millions d’internautes.

«Hier était le plus beau jour de notre vie, a déclaré l’acteur. Nous sommes devenus mari et femme devant Dieu, nos familles et ceux que nous aimons. C’était une cérémonie intime, émouvante et touchante.»

Katherine Schwarzenegger est la fille de l’acteur Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver.

Le couple avait confirmé ses fiançailles en janvier dernier. Il s’agit d’un second mariage pour Chris Pratt, qui avait été marié auparavant à la comédienne Anna Faris. Le couple avait annoncé sa séparation en août 2017, après huit ans de mariage. De leur union est né leur fils Jack, aujourd’hui âgé de six ans.