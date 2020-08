La population ne fait plus confiance à Marguerite Blais, selon le PLQ

QUÉBEC — La population ne fait plus confiance en la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a dit l’opposition officielle vendredi, sans aller jusqu’à demander clairement sa démission.

La ministre ne maîtrise pas ses dossiers, a dénoncé le Parti libéral (PLQ), qui lui reproche le bilan désastreux dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), mais aussi l’explosion des coûts pour les projets de Maisons des aînés, une des promesses phares de la CAQ.

«J’entends que la population n’a plus très confiance en la ministre et elle a un grand travail à faire pour rétablir cette confiance, a déclaré la députée libérale Monique Sauvé en conférence de presse vendredi après une commission parlementaire où la ministre a été malmenée. Moi, je représente les citoyens et quand je les entends dire qu’ils n’ont plus confiance en elle, j’ai pas mal le goût de les suivre.»

Mme Sauvé, qui est porte-parole de l’opposition en matière d’aînés, estime que la ministre a été incapable de répondre aux questions.

«On ne peut pas m’imputer une histoire qui ne m’appartient pas»

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, a dit qu’on ne pouvait lui imputer les décisions prises par le passé, mais a reconnu une part de responsabilité.

Du même souffle, elle a concédé qu’elle regrettait d’avoir voté en faveur du budget du gouvernement libéral en 2015, qui comportait des compressions importantes en santé publique. Elle était alors députée libérale et avait été auparavant ministre responsable des Aînés.

En commission parlementaire vendredi à Québec, elle a dû aussi défendre le choix de construire des Maisons des aînés dans les Laurentides plutôt qu’à Montréal, où la liste d’attente pour une place est plus longue.