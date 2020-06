Margot Robbie débarque dans l'univers de «Pirates des Caraïbes»

Après son désormais célèbre personnage de Harley Quinn, l’actrice Margot Robbie va quitter l’univers de Gotham City pour rejoindre celui de la saga Pirates des Caraïbes.

La star révélée notamment dans The Wolf of Wall Street, fait de nouveau équipe avec la scénariste de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), Christina Hodson.

Ce nouveau projet ne fera pas vraiment partie de la saga avec Johnny Depp et Keira Knightley mais consistera en un long métrage à part, avec de nouveaux personnages, précise Variety.

Il n’a donc rien à voir avec le «reboot» de la franchise, annoncé en octobre dernier et qui est piloté par Ted Eliott, scénariste des quatre premiers films et Craig Mazin, créateur de la série Chernobyl.

Jerry Bruckheimer, qui a déjà produit les cinq films Pirates des Caraïbes, sera toutefois présent à la production des deux projets.

La saga Pirates des Caraïbes est un des plus lucratives du cinéma: elle a déjà permis d’engranger 4,5 milliards de dollars.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.