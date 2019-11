13 marchés de Noël à découvrir de Québec à Charlevoix

Les marchés de Noël sont nombreux dans la région de Québec et ses environs, proposant des produits du terroir et d’artisanat local.

Avec leur ambiance festive et leurs décors féériques, ils égaient les places publiques et les anciennes églises. En voici 13 qui incitent à sortir prendre l’air, à rencontrer les artisans et à se balader dans la ville de Québec et en périphérie, de Portneuf à Charlevoix.

Le Marché de Noël allemand de Québec

Pour vivre l’authentique expérience des marchés allemands, c’est dans le Vieux-Québec que ça se passe! Devenu un incontournable qui attire bon nombre de touristes à chaque année, le Marché de Noël allemand de Québec s’étend désormais tout autour de l’hôtel de ville avec ses 90 maisonnettes de style européen. Avec ses produits typiquement allemands, ses idées cadeaux, ses chorales et ses fascinantes petites lumières, la magie est toujours au rendez-vous. Du 22 novembre au 23 décembre, du jeudi au dimanche.

Geneviève Roussel

Le Grand Marché de Noël

Pour son tout premier marché de Noël, le Grand Marché de Québec a métamorphosé son espace contemporain en un marché de Noël d’antan. Une trentaine de nouveaux marchands s’ajouteront à l’offre déjà présente, afin de compléter ses emplettes : des produits gourmands, bien sûr, mais aussi des objets, bijoux et vêtements d’artisans locaux. On pourra même y acheter son sapin! Des ateliers culinaires seront aussi proposés. Du 21 novembre au 31 décembre.

Le Salon des artisans de Québec

Il fait froid ? Et si on visitait un marché intérieur ! L’un des plus courus à Québec est le Salon des artisans de Québec qui s’installera durant 10 jours dans le Centre de foires d’Expocité. Plus de 230 artisans québécois (dont 50 y seront pour la première fois) participeront à cette 15e édition. À noter que le stationnement et l’entrée sont gratuits. Du 29 novembre au 8 décembre.

Le Marché de Noël Fabrique 1840

Le marché d’Antoine devient le Marché de Noël Fabrique 1840. L’Auberge collabore cette année avec Fabrique 1840 de la Maison Simons pour présenter un marché de Noël 100% artisanal et local. Aménagé dans le lobby de l’Auberge, ce marché proposera une belle sélection d’idées cadeaux révélant le meilleur du design québécois : accessoires déco, articles de cuisine, bijoux et jouets pour enfants en bois, etc. Du 30 novembre et 1er décembre.

Marché de Noël MUST Société

Un autre petit nouveau s’ajoute du côté du boulevard Laurier, plus précisément à l’intérieur du magasin MUST Société. Le détaillant de meubles et accessoires de Sainte-Foy organise son propre marché de Noël dans son hall central. Parmi la sélection, plusieurs marques de Québec s’y trouveront, dont les cosmétiques OMY, les sacs Kanevas et les illustrations de l’artiste Marion Hébert. Une soirée spéciale se tiendra le 28 novembre où vous pourrez magasiner le Marché, avec un verre de vin et des bouchées (au coût de 15$). Du 23 novembre au 24 décembre.

Marché de Noël du Musée

C’est Noël au Musée! Encore cette année, le grand hall d’entrée du Musée de la civilisation se transformera en une foire festive, avec la participation de créateurs issus des différentes écoles des métiers d’art de la région. À ne pas manquer : quatre conférences s’ajoutent à la programmation. Du 22 au 24 novembre.

Etsy Pop-up des Fêtes

Proposant un artisanat actuel, moderne et local, les artisans Etsy se regroupent encore cette année pour leur boutique éphémère des Fêtes. Ils seront une trentaine à Québec, à investir la NEF de la rue Saint-Joseph, qui est une ancienne église parfaite pour ce genre d’événements. 14 et 15 décembre.

Salon Général POP-POP

Une toute première édition du Salon Général POP-POP s’installera dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, plus précisément dans le local vacant du 774 rue Saint-Jean, les 7 et 8 décembre. Cette initiative de la SDC du quartier SJB et de l’illustrateur Pierre Girard (PisHier) est née dans la foulée de la pause temporaire du Salon Nouveau Genre. 7 et 8 décembre.

En périphérie

Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury

À quelques minutes de Québec, à Stoneham-et-Tewkesbury, un village de Noël prend forme sur le site de la grange du presbytère depuis maintenant 10 ans. Ce marché de Noël communautaire rassemble une cinquantaine d’exposants, dans une atmosphère conviviale et familiale. Du 6 au 8 et du 13 au 15 décembre.

Marché de Noël de l’Île d’Orléans

Le plus charmant des marchés de Noël! Loin des centres commerciaux, l’Espace Félix-Leclerc propose une expérience de magasinage intime et chaleureuse, lors du Marché de Noël de l’Île d’Orléans. Une quinzaine d’artisans, dont plusieurs sont insulaires, feront découvrir leurs créations dans l’atmosphère chaleureuse d’une jolie boîte à chanson, située à deux minutes du pont. Du 22 au 24 novembre.

Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Une virée dans Charlevoix ? Profitez-en pour visiter le populaire Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, qui est assurément l’un des plus beaux au Québec! L’espace de deux fins de semaine, artisans, producteurs locaux et artistes se donnent rendez-vous sur la rue Saint-Jean-Baptiste et aux alentours. Même les alpagas y seront! Le plus : allez-y en train! Le Train de Charlevoix propose un forfait festif avec le Train de Noël. Gageons que les paysages sous la neige et longeant le fleuve Saint-Laurent seront des plus splendides! Du 29 novembre au 1er décembre et du 6 au 8 décembre.

Marché de Noël d’antan de Cap-Santé

Le marché de Noël d’antan de Cap-Santé ne dure que trois jours, mais il vaut amplement le détour! Le temps d’une fin de semaine, le magnifique village de Cap-Santé accueille les visiteurs et les créateurs pour le traditionnel marché de Noël d’antan. Sur le magnifique site de la Place de l’Église de Cap-Santé, le village de petites maisonnettes colorées nous donne un avant-goût du temps des Fêtes. Du 29 novembre au 1er décembre.

Noël au village de Deschambault-Grondines