4 marchés extras pour faire des trouvailles avant Noël

Pas envie de faire 800 boutiques pour trouver vos cadeaux cette année? Direction les marchés éphémères de la métropole. On vous garantit que vous trouverez plus inspirant qu’une paire de bas.

On y retrouvera comme à l’habitude une horde de créateurs innovateurs proposant autant des vêtements et accessoires que des illustrations ou objets décoratifs, ou même de petits plaisirs gourmands.

Depuis 16 ans, le Souk est LA destination pour dénicher les cadeaux les plus créatifs, originaux, tendance et parfois même éclectiques.

Des produits zéro déchet aux vêtements, en passant par les articles de maison et produits pour bébés et enfants, il y en aura pour tous les goûts.

Impossible de sortir de ce salon avec rien dans les mains. Avec plus de 400 exposants québécois des secteurs de la mode et des accessoires, des bijoux et de la joaillerie, de la décoration intérieure et des arts de la table, le Salon des métiers d’art est devenu un rendez-vous incontournable du temps des Fêtes.

Encore une fois cette année, diverses activités sont organisées, dont des conférences, démonstrations de joaillerie, et dégustations multiples.