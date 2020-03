Les marchés rebondissent au lendemain de la débâcle

Les marchés boursiers européens et américains rebondissaient mardi au lendemain de la pire séance depuis la crise de 2008, soulagés par la remontée des prix du pétrole et par des espoirs de mesures budgétaires pour lutter contre le coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Francfort et Londres progressaient de respectivement 2,16% et 2,85%. La hausse de ces indices n’étaient toutefois pas suffisante pour rattraper la débâcle de lundi, où ils ont lâché entre 7% et 9%.

A Paris, l’indice CAC 40 gagnait 1,71%, à 4.792,61 points, après un effondrement de 8,39% lundi. Le cours a évolué durant toute la matinée de mardi dans une fourchette comprise entre 2% et 4% avant de lâcher un peu ensuite.

A Wall Street, l’indice Dow Jones montait de 3,40% peu après l’ouverture des échanges, le Nasdaq de 3,42% et l’indice élargi S&P 500 de 2,79% au lendemain de la pire séance depuis onze ans aux Etats-Unis. A Sao Paulo la Bourse rebondissait de 5,2% au lendemain de sa pire journée depuis 1998 (-12%).

Les Bourses asiatiques ont elles aussi engrangé quelques gains.

Bien que le chemin soit encore long avant de récupérer l’ensemble des pertes de lundi et des séances précédentes, “un vent de soulagement et d’optimisme souffle dans l’esprit des investisseurs après l’une des pires séances en plusieurs décennies” lundi, réagit Pierre Veyret, d’ActivTrades.