En direct de la Marche pour le climat à Montréal

14 h 00

Ailleurs dans la province, des marches similaires étaient également prévues dans quelques dizaines de municipalités, de Rouyn-Noranda à Gaspé, en passant par la communauté innue de Ekuanitshit, sur la Côte-Nord.

À Saguenay, les organisateurs de la marche font état d’une mobilisation qui dépasse leurs attentes. Adrien Guibert-Barthez, co-porte-parole de la Coalition Fjord, estime que plusieurs centaines de personnes se sont déplacées dans le cadre du mouvement mondial, mais aussi pour démontrer leur opposition à un enjeu bien régional: le projet de GNL Québec.

Le projet, qui consiste en la construction d’un gazoduc de 750 km qui transporterait du gaz naturel de l’Ouest jusqu’à une usine de liquéfaction à Saguenay pour ensuite l’exporter par des navires, est soutenu par le gouvernement de François Legault.

“On ne pense pas qu’un ministre, un premier ministre ou n’importe quel élu _ qu’il soit provincial, fédéral ou municipal _ puisse appuyer un projet comme GNL et ensuite dire qu’on va réduire les gaz à effet de serre”, a-t-il fait valoir en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

Les manifestants s’étaient donné rendez-vous à l’Université du Québec à Chicoutimi et ils comptent marcher jusqu’au bureau du député fédéral de Chicoutimi_Le Fjord, le conservateur Richard Martel.

13 h 15

Les manifestants qui ouvrent la marche ont rejoint le boulevard René-Lévesque, dont ils occupent l’entièreté des huit voies. Ils portent une banderole haute en couleur sur laquelle on peut lire “Au front pour la Terre Mère”.

Justin Trudeau marche aux côtés de plusieurs candidats libéraux, dont les ministres François-Philippe Champagne et Mélanie Joly. Il est également accompagné de sa femme, Sophie Grégoire, et de leurs enfants.

La foule autour de lui chante “On avance pour la planète!” et “No pipelines!”. Justin Trudeau applaudit, salue les manifestants et les remercie d’être présents.

Un homme qui transportait des oeufs a été intercepté par des agents de sécurité.

12 h 45

Plusieurs autres manifestations sont en cours ailleurs au pays.

Dans le centre-ville d’Ottawa, la foule s’étire sur plus d’une dizaine de quadrilatères.

À Toronto, le rassemblement prend place devant le parlement ontarien. “Systems change, not climate change”, scandent les manifestants, pour réclamer des changements d’ordre systémique.

Plus tôt en journée, des milliers de Néo-Écossais s’étaient réunis devant les quartiers généraux de Nova Scotia Power, à Halifax. Julia Sampson, une des organisatrices de la marche, âgée de seulement 17 ans, réclame un rehaussement du financement provincial des énergies vertes et une plus grande sensibilisation aux changements climatiques à l’école.

À Saint-Jean de Terre-Neuve, une foule s’est amassée devant la tour de l’horloge de l’Université Memorial. Bon nombre de manifestants cherchent à dénoncer l’industrie pétrolière de la province. Ils devaient eux aussi se rendre devant leur parlement.

12 h 30

La manifestation de Montréal se met en branle.

Jeunes et moins jeunes brandissent des pancartes, souvent confectionnées à partir de boîtes en carton, sur lesquelles on peut notamment lire “Terriens en détresse”, “Planète à vendre” et “Il est temps de se réveiller”.

Fidèles à l’esprit du point de départ de la marche, au pied du mont Royal, plusieurs manifestants jouent des percussions et divers instruments de musique.

Bon nombre d’élèves portent leur uniforme scolaire, sur lequel ils ont épinglé un cercle vert, symbole de cette mobilisation pour l’environnement.

