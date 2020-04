L'ancien capitaine des Nordiques Marc Tardif se remet de la COVID-19

Marc Tardif, une ancienne grande vedette des Nordiques de Québec à l’époque de l’Association mondiale de hockey, se remet graduellement d’un épisode de la COVID-19 qui l’a frappé de plein fouet il y a un mois et qu’il croyait, au départ, n’être qu’une vilaine grippe qui allait passer.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada et publiée mercredi soir, l’ex-hockeyeur âgé de 70 ans a expliqué qu’il avait d’abord passé un test préventif, le jeudi 26 mars, à son retour à Québec après avoir passé une partie de l’hiver en Floride.

Selon celui qui a aussi joué avec le Canadien de Montréal, les problèmes se sont manifestés au cours du week-end suivant, lorsqu’il a été pris de frissons et qu’il s’est retrouvé alité.

C’est sa femme qui, à force d’insister, l’a persuadé à aller à l’hôpital quatre jours plus tard. Il s’y est rendu par ambulance et a été rapidement placé aux soins intensifs où on lui a donné de l’oxygène et on l’a aidé à se réhydrater.

Au passage, Tardif a appris que le test du 26 mars était revenu négatif, sauf qu’un second s’est avéré positif.