Quand Marc Labrèche jase culture et liberté d'expression avec Sophie Durocher

Derrière le micro du studio de QUB Radio, «Sophie Durocher» n’a pas eu peur de s’attaquer au mal qui, selon elle, ronge les médias québécois, après avoir vu le film Mafia Inc. «dans un cinéma absolument surpeuplé dans lequel les gens mangeaient bruyamment» du popcorn, des nachos et des Glosettes aux raisins.

Marc Labrèche a frappé un grand coup dans le plus récent épisode de Cette année-là, diffusé ce samedi 29 février, en nous offrant un sketch délirant mettant en scène une discussion enflammée entre lui et nulle autre que Sophie Durocher (interprétée pour les besoins de la cause par ce même Marc Labrèche).



La principale intéressée a poursuivi en déclarant que les gens de droite n’avaient plus le droit de s’exprimer au Québec.

«Je ne vais pas me faire dire quoi faire par des gens qui disent qu’ils se battent pour la liberté d’expression. WAKE UP GUUYYYS! Elle est où la liberté d’expression si on ne peut plus chier sur tout le monde sans se faire chier dessus?» s’est-elle questionnée.

«Si je n’ai pas un coton ouaté et dix pouces de poils sous les bras, je n’ai pas le droit de parler à la télé publique? Honte à vous!»

Sophie Durocher a ensuite pris Marc Labrèche en grippe en lui reprochant de faire partie du problème.

«Tu joues la game de l’élite médiatico-culturelle, Marc. Et je ne vais pas m’empêcher de le dire. Tu ne me feras pas taire!»

Bref, à ne plus inviter au même party!

Cette année-là est diffusée le samedi à 20h, sur les ondes de Télé-québec.