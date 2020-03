Marc Labrèche effectue un retour à la radio pour vous tenir compagnie

Marc Labrèche sera de retour sur les ondes radiophoniques à compter de ce lundi 30 mars, à la barre d’une émission au titre aussi impeccable que révélateur: Marc Labrèche: un phare dans la nuit.

Le concept de l’émission est on ne peut plus simple: vous tenir compagnie en cette période d’isolement et de distanciation sociale.

Jusqu’à la fin avril, l’animateur, seul derrière son micro, proposera des échanges entre amis et avec les auditeurs, «des moments d’introspection, de croissance personnelle, des retours dans le passé grâce aux archives, des pauses musicales, des lectures philosophiques et autres petites bulles de créativité pour vous aider à passer le temps».

Marc Labrèche: un phare dans la nuit sera diffusée du lundi au vendredi à 20h, du 30 mars au 24 avril, sur les ondes d’ICI Première. Les émissions seront également disponibles sur l’application Radio-Canada Ohdio.